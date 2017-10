Els Knoops nieuwe voorzitter van Groen Puurs

Puurs - Groen Puurs heeft een nieuwe voorzitter. Na een verkiezing werd Els Knoops verkozen die Remy Verheyen vervangt. Verheyen was vijf jaar lang voorzitter. Naast de 'traditionele' groene punten, wil de partij vooral meer inspraak creëren.

Els Knoops is een 30-jarige getrouwde moeder die geboren werd in Hasselt, opgroeide in Genk maar al een tijdje in Puurs woont. Ze is momenteel als maatschappelijk assistente werkzaam bij het gemeentebestuur van Boom waar ze de buitenschoolse kinderopvang leidt. Zij werd in opvolging van Remy Verheyen unaniem verkozen om Groen Puurs positief naar de verkiezingen te loodsen. "Natuurlijk zijn onze 'groene' punten als duurzaamheid, openbaar groen en mobiliteit bijzonder belangrijk en staan ze hoog op de agenda, maar mijn eerste actie bestaat eruit om de inwoners inspraak te geven over 'onze gemeente' die straks dus de fusiegemeente wordt. Hierin wil ik mensen samenbrengen en verbinden. Ik vind dat dat toch iets te weinig gebeurt momenteel, wat - toegegeven - misschien wel te maken heeft met die absolute meerderheid, maar inspraak is nodig en kan een stuk beter in Puurs", zegt Knoops.

Groen heeft momenteel één zetel in Puurs, in Sint-Amands geen.

Groen organiseert alvast een open dialoogavond waarin Knoops samen met Kristof Calvo droomt over onze gemeente. Deze avond gaat door op 15 november om 20u in Dorpshuis De Leeuw te Sint Amands en dat onder de noemer 'Samen dromen over onze nieuwe gemeente.'