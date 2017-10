Liebrecht Vanbeckevoort speelt hoofdrol in Puurs 725-concert

Puurs - In het Puurs 725-concert is de hoofdrol weggelegd voor Liebrecht Vanbeckevoort: de Puurse pianist.

Vanbeckevoort is publiekslieveling van de Elizabethwedstrijd, pupil van grote pedagogen als Jan Michiels en Russell Sherman en ondertussen zelf gastprofessor aan de LUCA School of Arts. Hij kroop al op gerenommeerde podia over de hele wereld. Maar op zondag 15 oktober schittert hij met orkest Casco Phil in onze eigen Sint-Pieterskerk. De presentatie wordt verzorgd door Kurt Van Eeghem.

Op het programma: Benjamin Haemhouts - Wereldcreatie gecomponeerd naar aanleiding van het 725-jarig bestaan van Puurs,

Beethoven – Pianoconcerto nr. 3; solist Liebrecht Vanbeckevoort, Mathias Coppens – Music for strings op. 8 en Beethoven – Symfonie nr. 7.

Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar via de Puurse site. Er zijn ook VIP-arrangementen.