Reddingsplan voor KSV Bornem in de steigers

Terwijl de jonge snaken van Bornem met een leeuwenhart op zoek gaan naar de eerste zege, moet er nog altijd een financieel reddingsplan komen. Dinsdag 10 oktober is D-day, want dan stemt de gemeenteraad over een borgstelling (zie kader). Mogelijk wordt Harry Van Houteghem de nieuwe voorzitter.

"We hebben de voorbije maanden constant overleg gehad en ons nieuwe businessplan voorgelegd. Als het gemeentebestuur ons daarin volgt en ons een kans wil geven, dan zie ik een uitweg", zegt 'crisismanager' Benny De Boeck. "Betekent dit dat we het jaareinde niet halen als er tegen wordt gestemd? Moeilijk te zeggen. Laat ons het erbij houden dat we dan alles gaan moeten herbekijken en dat dit gevolgen zal hebben. We hebben inmiddels wel al heel wat gesaneerd. De opdracht was om van Bornem opnieuw een leefbare club te maken. Als we van die zware onmiddellijke schuldenlast verlost zijn en we dit bedrag kunnen afbetalen, is dat realistisch en kunnen we opnieuw aan een toekomst denken.”

De CD&V-fractie zal in de gemeenteraad van dinsdag 10 oktober in elk geval een voorstel doen om de schuldenlast van KSV Bornem op te lossen. Er is een bedrijf dat de club een grote lening wil geven. “Wij stellen voor dat de gemeente zich voor maximaal 600.000 euro borg zal stellen tegen een intrestvoet van maximaal 6,5 procent”, zegt burgemeester Luc De boeck. “Er is iemand gevonden die tegen die voorwaarden wil lenen, want banken geven geen leningen meer aan de vzw. De gemeente heeft van de club zowat 140.000 euro aan achterstallige vergoedingen tegoed. Als de deal voor de lening rond is, krijgt de gemeente dat geld ook binnen.”

“De club heeft trouwens al een begroting voorgesteld met de afbetaling van die 600.000 euro op tien jaar. Wij stellen de gemeenteraad wel voor de borg alleen toe te staan onder volgende voorwaarden: een afzonderlijke jeugdwerking met een eigen budget, elk kwartaal een rapportering en een vetorecht voor de schepen van financiën voor financiële beslissingen van de raad van bestuur.”

Intussen blijkt ook dat er gesprekken zijn met ex-Mariekerke en ex-Temse-voorzitter Harry Van Houteghem. Die sluit een terugkeer naar het voetbal als Bornem-voorzitter niet uit, maa onderstreept dat er nog heel wat gesprekken moeten volgen.