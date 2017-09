Gemeente Puurs heeft gestolen schooldecoratie terug

Puurs - De gemeente Puurs heeft zijn schooldecoratie terug die begin deze maand van het Dorpshart werd gestoken. Het ging om uitvergroot schoolgerei dat bij het begin van het schooljaar werd gebruikt.

De gestolen voorwerpen bleken zich in het huis te bevinden van de 53-jarige Wintammenaar die midden september werd aangehouden. Bij de huiszoeking werden toen heel wat gestolen spullen gevonden. "We hebben een oproep gedaan aan mogelijke slachtoffers om hun eigendommen te komen identificeren zodat die later kunnen terug bezorgd worden", zegt perscommissaris Heymans van de politiezone Klein-Brabant. "Bij de decoratie was uiteraard geen twijfel mogelijk van waar die afkomstig was, maar meer kunnen we in het kader van het lopende onderzoek niet kwijt. De gemeente Puurs was in elk geval blij met de vondst."

Wat de man in kwestie met de enorme potloden en dergelijke van plan was, is niet duidelijk.