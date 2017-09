Bornem verliest 2-0 en moet meteen achtervolgen

Geen punt of een zege voor Bornem dat op Harelbeke nochtans opnieuw nooit onder lag maar wel 2-0 verloor. "Zo jammer want we zouden zo graag eens winnen", zegt verdediger Jente Hermans. Bornem blijft daardoor wel onderaan hangen en moet met een een op twaalf wellicht wekenlang achtervolgen.

"Na een half uur krijgen we weer zo'n typische goal tegen met een afgeweken bal die binnen gaat, maar we zijn ook dan meteen op zoek gegaan naar de gelijkmaker", zet Jente Hermans. "Na de rust hebben we eigenlijk helemaal de match naar ons hand gezet. We hebben bijna 45 minuten op hun helft gespeeld, maar echt veel heel rijpe doelkansen leverde dat nu ook niet op. Op het einde zijn we nog met drie achterin gaan spelen om veel druk te zetten en liepen we uiteindelijk in de 90ste minuut toch ook nog op die 2-0, maar Harelbeke heeft eigenlijk geen enkele kans gehad. Maar ze waren bijzonder efficiënt."

"In vergelijking met vorige week vond ik wel dat we veel minder kansen hadden. Ik denk dat ons probleem momenteel in de zestien zit. We brengen goed voetbal, heel goed voetbal zelfs, maar in de zestien ontbreekt het ons aan efficiëntie en loopt het altijd vast."

Trainer Robby Buyens onderstreept dat Bornem opnieuw felicitaties kreeg voor zijn voetbal. "Maar daar koop je niets mee natuurlijk."