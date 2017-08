Puurs - De Loopronde van Kalfort is al 41 jaar lang een succesvol onderdeel van Kalfort Kermis.

Met 189 sportievelingen ging die deze week van start, in kleine groepjes gerangschikt volgens leeftijd is het daarbij de bedoeling om klassementsgewijs elke dag voor een mooie tijd en plaats te lopen. Zelfs bij de allerkleinste is meedoen belangrijker dan winnen, zeker wanneer ze van de organisatie na looptijd een drankje en een banaan krijgen.