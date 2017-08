Begijnhofstraat afgesloten wegens sloopwerken

Puurs - Vandaag is de Begijnhofstraat - een van de belangrijkste toegangswegen tot Puurs centrum - afgesloten voor alle verkeer van af 7u omwille bvan sloopwerken.

Aannemer Cosmo moet sloopwerken uitvoeren ter hoogte van het CC dat volop in verbouwing is. Omwille van de veiligheid van voorbijgangers en arbeiders is de Begijnhofstraat daarom afgesloten tijdens de werkzaamheden. Het is niet mogelijk om er een einduur op te zetten.

Er zijn uiteraard omleidingen voorzien. Wie vanuit de richting van Bornem komt, volgt de omleiding via Hoogstraat, Dorpshart, Palingstraat en Hof ten Berglaan. Vanuit de richting Liezele of Oppuurs dien je de omleiding via Hof ten Berglaan, Palingstraat, Dorpshart, Hoogstraat te volgen.

Medio 2018 opent het nieuwe cultuurcentrum. Het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs zoekt intussen trouwens naar een exploitant voor een nieuw café in het toekomstige CC de Kollebloem. Via Pieter.vankeymeulen@puurs.be of 0478 50 30 32 kun je het dossier opvragen en word je uitgenodigd op een informatievergadering. Kandidaturen dienen voor 28 augustus 10u ingediend te worden.