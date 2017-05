Brandweer zorgt voor 12.000 liter per minuut water

Puurs - De brandweerkorpsen van Puurs en Boom oefenden dinsdagavond om een grootschalig watertransport te organiseren.

Dit systeem maakt het mogelijk om 12.000 liter water per minuut te transporteren over een afstand van 3 km en dit aan 10 bar druk. Afhankelijk van de omstandigheden duurt het ongeveer een 20-tal minuten om dit systeem op te bouwen en dus was een oefening wel nuttig. De opstelling werd al gebruikt bij de zware industriebrand in Hemiksem in 2010 en bij verschillende gevallen van zware wateroverlast in 2010 en 2011.