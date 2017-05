Huisartsenpost N16 verhuist kilometer verderop

Puurs - Op het einde van 2018 wil de succesvolle Huisartsenpost Klein-Brabant/Rupel/Vaartland naar een gloednieuw gebouw verhuizen. De post is sinds de start in 2010 in een gebouw van Pfizer gehuisvest.

Al bij al gaat het maar om een verhuis van zo'n kilometer. Momenteel bevindt de Huisartsenpost zich aan de Rijksweg 8b, naast de Pfizer-terreinen. De nieuwe locatie is naast de nieuwe brandweerkazerne aan de Kleine Amer. "We hebben in de gemeenteraad een wedstrijd uitgeschreven om dat gebouw te ontwerpen", zegt de Puurse burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). "Het zal een combinatie worden met het gebouw van het Rode Kruis, dat momenteel in het centrum van Puurs zit. Het is logisch dat die twee onder één dak terecht komen. Door voor de wedstrijdformule te kiezen, kunnen we voor het meest kwaliteitsvolle project gaan. Dat de Huisartsenpost ooit zou weg gaan uit de gehuurde gebouwen van Pfizer was geweten. Vroeg of laat gaat het bedrijf toch uitbreiden en heeft het deze locatie zelf nodig."

Deze week stemde ook de beheerraad van de Huisartsenpost in met de plannen en de werkwijze. "Ik denk dat dit een logische en juiste volgende stap is voor onze post", zegt voorzitter en dokter Paul Berwouts die destijds met Stijn Van pelt de grote voortrekker in het dossier was. De Huisartsenpost N16 was daarmee een van de eersten in Vlaanderen. "Het gebouw zal geconcipieerd zijn qua ruimten naar onze noden nu én vooruitkijkend naar de toekomst, waarbij er een hertekening zal doorgevoerd worden van de zorgregio’s en een fusie van de drie kringen (Rupel, Vaartland en Klein-Brabant) in de maak is qua kantoorruimte. De nieuwe locatie zal zijn huidige visibiliteit en parkeermogelijkheden behouden. Eind 2018 moeten we kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie." (pp)