"Duvelblues komt weer thuis"

Puurs - Het nog steeds muzikaal te fel onderschatte Duvelblues verhuist voor de zestiende editie zaterdag opnieuw naar Ruisbroek. Met een klepper als Walter Wolfman Washington mikt de organisatie op een topeditie.

In de vijftien voorbije jaren vonden talrijke bluesartiesten hun weg naar Ruisbroek. Vanuit de Kleine Lei in Ruisbroek ging het op die twee decennia naar het Hof van Coolhem (2006-2015) , waar ooit een tweedaagse editie volgde, tot een ommetje naar het JOC WIJland vorig jaar. "Maar we wisten dat we daar niet konden blijven. Verhuizen naar het nieuwe Landschapspark was voor ons ook geen optie en vermits Kabal nu over nieuwe, schitterende terreinen aan de Kaardijkstraat beschikt, is het voor ons allemaal en voor mij persoonlijk een beetje thuiskomen."

Op de affiche niets dan topnamen. "Moeilijk te kiezen wie de grote kleppers zijn, maar Walter Wolfman Washington of Matt Andersen zijn daar zeker bij. Ik snap nog altijd niet dat zo iemand als Andersen in België nog net bekender is. De Canadees doet je qua zang aan Otis Redding of Joe Cocker denken en speelt nu al overal ter wereld de zalen plat."

In totaal zijn er zeven optredens. Het terrein is voorzien op zo'n 1350 toeschouwers wat gezien de schitterende weersvoorspellingen wel eens nodig zou kunnen zijn. "Daarmee zouden we in de buurt komen van onze recordeditie in 2014 toen we 1300 toeschouwers hadden. Toen hadden we Johnny Winter op de affiche die bij ons een van zijn allerlaatste concerten speelde; de blueslegende bezweek enkele maanden later op 70-jarige leeftijd."

Duvelblues start zaterdag om 15.30u met de Belgische Marino Noppe Band. Onder de 26 jaar mag je gratis binnen. De eerste 100 bezoekers worden getrakteerd op een gratis Duvel.

http://www.duvelblues.be