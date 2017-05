Puurse beiaard moet mensen verbinden

Puurs - Poëtisch, bij wijlen ontroerend en dan weer spectaculair: zo is in Puurs de gloednieuwe beiaard ingehuldigd en ingespeeld. En ze hebben er meteen een eigen beiaardier bij: de blinde Ruisbroekenaar Tom Van Peer.

Het dient geschreven: Puurs heeft in zijn jubileumjaar van 725 jaar dorpskeure voor een stunt gezorgd door op amper een goed jaar tijd een gloednieuwe beiaard te installeren in de Sint-Pieterskerk, ook wel eens de kathedraal van Klein-Brabant genoemd. Bij de bouw van de klokkentoren was er al een klokkenspel voorzien, maar de barokke kerktoren uit het einde van de 17de eeuw heeft het meer dan drie eeuwen lang moeten stellen met een tweede, lege klokkenkamer. Om de vijftig nieuw gegoten klokken bij mekaar te krijgen, heeft de Beiaardvereniging zich uit de naad gewerkt, maar zaterdag was het niet alleen hun 'jour de gloire' maar ook die van alle Puursenaars. Naar schatting 1500 inwoners woonden de inhuldiging bij.

Na een introductie door Sporza-journalist en Breendonkenaar Ruben Van Gucht kreeg Puurs van beiaardiers over de hele wereld gelukwensen: uit Florida, New York, Cork in Ierland, Toronto. De beiaard of de 'carillon' verbindt duidelijk en dat was wat burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) ook hoopte in zijn inauguratiespeech.

Tegelijk werd ook de identiteit van de Puurse beiaardier onthuld: het bleek Ruisbroekenaar Tom Van Peer te zijn. Hij is Mechelse titularis-beiaardier van O-L-V over de Dijle en de Sint-Laurentiuskerk van Lokeren. "Het is een ongelooflijke eer om hier te mogen spelen op dit prachtige instrument en dat ik nu op mijn 42ste beiaardier mag worden van Puurs." Opvallend overigens: Van Peer is blind.

Zondagmiddag stond er dan al een eerste beiaardrecital op het programma met Carl Van Eyndhoven, Twan Bearda, Koen Van Assche en opnieuw Tom Van Peer. Het kerkplein liep er al meteen eerste keer voor vol en het dient gezegd: Puurs klonk en voelde al direct heel anders, heel historisch aan.