Geen veto tegen weekendtrein naar Puurs

Puurs - Eind dit jaar komen er terug weekendtreinen op de lijn Antwerpen-Boom. Maar die zou volgens de eerste berichten niet doorgetrokken worden naar Ruisbroek-Sauvegarde en Puurs. Federaal parlementslid Kristof Calvo (Groen) vroeg tekst en uitleg.

Kristof Calvo maakte er naar aanleiding van de geruchten en zelfs persartikels een parlementaire vraag van aan François Bellot, federaal minister van mobiliteit (MR). De NV Zeekanaal zou immers volgens bepaalde bronnen een veto hebben gesteld tegen weekendtreinen omdat ze in het weekend geen personeel hebben om de Nijverheidsbrug over het Zeekanaal te bedienen. Die brug blijft daardoor nu in het weekend ook al altijd open voor de scheepvaart. Op weekdagen, wanneer er om het half uur een trein rijdt, stelt zich dat probleem uiteraard niet.

Bellot schepte in het parlement een beetje klaarheid en zegt dat er helemaal geen veto is. "Spoorwegbeheerder Infrabel heeft met Waterwegen en Zeekanaal contact opgenomen en gevraagd of er toch geen bediening mogelijk is. Hierop werd positief geantwoord, mits beschikbaar personeel. Er is dus zeker geen formele weigering. Er komt nog een overleg wat voor december misschien nog tot een oplossing kan leiden zodat de weekendtreinen, die om het uur zullen rijden, ook naar Puurs zouden kunnen doorrijden. Als we tien dagen voor de start een akkoord hebben, kunnen we dit nog organiseren."

Calvo geeft toe dat er nog wat voorbehoud is omdat de term 'mits beschikbaar personeel' niet echt absolute zekerheid biedt. "Dat klopt, maar dit antwoord is toch vooral goed nieuws voor de treinreizigers."