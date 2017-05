Puurs - De Factum Studio Galery, de kunstgalerie van Gladys Henkens op het Dorpshart, gaat een avond lang vreemd. Letterlijk zelfs want ze trekt met licht erotische kunst naar de slaapwinkel PuurSlaapConcept.

“Ons nieuw project 'Kunst in …’ bestaat er in om kunst te integreren op diverse locaties. Dat kan een kantoor zijn of een ontvangstruimte, een wachtkamer. We starten met 'Kunst in de slaapkamer’”, zeggt Henkens. “We organiseren daarom vanavond alleen een Soirée Artistique met de Vilvoordse kunstenaar Jan Wellens. Dat is de vader van Vanya Wellens, de actrice die Femke speelt in Thuis. Jan is een expressieve kunstenaar die zich niet beperkt tot één discipline. Ditmaal gaan we zijn licht erotisch werk brengen op de enige juiste locatie, met name een slaapwinkel. Met wat bubbels er bij wordt dit een prikkelende avond.”

Wellens, die eerder vorig jaar al in de Kollebloem exposeerde, staat intussen voor meer dan veertig jaar plastische kunst. Door zijn passie heeft hij een indrukwekkend palmares uitgebouwd. Bekroond met meer dan 250 groeps- en 60 individuele tentoonstellingen, tal van prijzen en vermeldingen; kunstwerken in binnen- en buitenlandse collecties. "Ik hou van muziek, van de mens, inzonderheid de vrouw, van het omgrenzende gebeuren, de universele verrijking, het kleine dat men niet meer ziet, de vreugd in het bestaan”, zegt Wellens zelf. “Dit verhaalt zich in de weergave van mijn beleven: ik hou van schoonheid en vind deze terug in elke cel van het bestaan.”