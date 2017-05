Bornem verliest barregwedstrijd: "1001 oorzaken als het fout gaat"

Bornem moet na de zware 1-4 nederlaag tegen Tienen wachten op de nationale eindronde van tweede liga om te weten of het degradeert of niet. "Er is niet één reden waarom het fout liep, maar 1001."

Benny De Boeck neemt einde dit seizoen over van Marc Weckx en kan dus mogelijk al in derde amateurliga starten waar dan een derby tegen Mariekerke wacht. Er is nog een sprankeltje hoop da het toch nog goed komt, maar groot is die niet. Tegelijk moet je realistisch zijn: als je in drie cupmatchen op rij geen punt kan pakken, verdien je dan wel behoud?

"Dat is een vraag die je kunt stellen, ja. Voetballen kunnen ze zeker wel, onze jongens, dat hebben ze genoeg bewezen, maar er hing een soort twijfel over de groep. Een soort faalangst toch ook", zegt De Boeck. "Komt dat door die 4 op 27 die we slikten en waardoor we naar onderen zakten? Kan zijn, ja. Misschien hebben we ook een risico genomen door na het vertrek van Bart Selleslags voor een trainer te kiezen die zowel tactisch als technisch wel alle kwaliteiten had, maar die twijfel er niet uit kreeg op de cruciale momenten? Wat geen verwijt is naar Dessaer toe. Feit is dat ze verlamden als ze eens wat tegenslag hadden of een tegengoal kregen. Zondag ging het ook weer goed tot we die onterechte tweede gele kaart kregen."

De Boeck weet niet hoe het nu verder moet. "Het schijnt dat we nu op de eindronde van de stijgers naar de hoogste amateurliga moeten wachten. Als daar een Vlaamse ploeg promoveert, blijft er in tweede amateurliga een plaats vrij. Als een Waalse ploeg stijgt, zijn alle Vlaamse plaatsen bezet. Maar herstarten we misschien niet gewoon beter een niveau lager?"