Mobiele camera zoekt sluikstorters

Puurs - Ook de gemeente Puurs wil komaf maken met sluikstorten. Daarom word er voortaan een mobiele camera ingezet die meerdere locaties in de gaten kan houden.

"Blikjes langs de kant van de weg, vuilniszakken in en langs grachten, hondenpoep op de stoep: zwerfvuil is een doorn in het oog", zegt Alex Goethals, schepen voor milieu. "We willen er echt vanaf en daarom zetten we voortaan een mobiele camera in. Die verplaatsen we snel en gemakkelijk zodat we overal extra ogen hebben. Dat heeft zijn nut al in andere steden en gemeenten bewezen."

"Leggen we met de camera beelden vast waarop allerhande sluikstortpraktijken te zien zijn? Dan hebben we bewijs­materiaal om de dader te identificeren en te vervolgen. Hij of zij krijgt een GAS-boete en natuurlijk ook de factuur van de opruimkosten."

Goethals onderstreept dat Puurs niet alleen repressief wil optreden en dus beboeten. "Het is een mix van allerlei maatregelen die we treffen. We willen het sluikstorten immers met sensibilisering, opruimacties en bestraffing een halt toeroepen. Want afval verpest het uitzicht, verspreidt een geurtje en verhoogt het onveiligheidsgevoel. Bovendien schaadt het mens en milieu wanneer schadelijke stoffen als olie, verfresten en inkten verdwijnen in de grond of de waterlopen. De openbare vuilnisbakken in onze gemeente dienen trouwens om zwerfvuil zoals blikjes in te dumpen – ze zijn geen goedkope oplossing voor eigen huisvuil. Ook die overtreders zijn dus strafbaar want ze doen even goed aan sluikstorten."