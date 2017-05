Ruben Van Gucht mag zich asperge-ridder noemen

Puurs - Op een bijzonder geslaagde opening van het Aspergefestival in Puurs werden Sporza-journalist Ruben Van Gucht en gouverneur Cathy Berx geridderd door het Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge.

"U mag me niet alleen voortaan met 'ridder' aanspreken, maar u moet me zelfs met 'ridder' aanspreken", grapte Van Gucht even nadat hij geridderd werd. "Visitekaartjes ga ik nu niet bepaald maken, maar mijn e-mailhandtekening ga ik toch moeten aanpassen (lacht). Kijk, je kan daar vals bescheiden over doen, maar mij doet het toch wat om door je geboortedorp uitgeroepen te worden tot een soort ambassadeur van de asperges. Ik ben er zelf een liefhebber van trouwens: mijn ouders hadden thuis ook bermen staan."

Van Gucht verkeert in mooi gezelschap. Ook Ben Roelants en Dina Tersago gingen hem al voor als asperge-ridder. Zij waren zondag ook aanwezig. De voormalige Miss België passeerde alvast in de cartooncaravan van Puurs 725. Er staan nog de hele maand mei allerhande asperge-activiteiten op het programma.

http://www.aspergefestival.be