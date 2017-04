Doelman Stefan Deloose: “We kunnen grote stap zetten richting behoud”

Bornem trekt zaterdagavond naar Gullegem. Winst betekent zo goed als zeker het behoud en dan zal er wel een stapje in de wereld gezet worden. “Maar zelfs in het slechtste geval hebben we ons lot nog in eigen handen”, zegt doelman Stefan Deloose.

Bornem trekt zaterdagavond naar Gullegem. Winst betekent zo goed als zeker het behoud en dan zal er wel een stapje in de wereld gezet worden. “Maar zelfs in het slechtste geval hebben we ons lot nog in eigen handen”, zegt doelman Stefan Deloose.

Bij Gullegem zelf blaken ze van zelfvertrouwen na de onverwachte winst op Winkel. Ze maken zich sterk dat ze met winst tegen Bornem de remonte helemaal hebben afgerond en in tweede liga kunnen blijven. “Het zal niet gemakkelijk worden, maar zeggen dat het erop of eronder is daar, is toch overdreven. Zelfs als we winnen zijn we mathematisch nog niet zeker van behoud dacht ik, maar we kunnen wel een grote stap zetten natuurlijk. En als we zouden verliezen dan rest ons nog de match tegen Gent thuis en de verplaatsing naar Petegem. En het verschil met Westhoek is toch ook nog 4, 5 punten.”

Bornem slaagt er niet in om een regelmaat in de prestaties te krijgen want anders was de redding al veel langer een feit geweest. “Dat is zo en dat is vreemd. Tegen kampioen Knokke spelen we wel een heel sterke wedstrijd, ook al waren zij misschien niet op hun best. Maar op Aalst speelden we dan weer twee verschillende helften en ook tegen Sint-Niklaas ging het echt niet goed. Dat we uiteindelijk nog terugkeren van een 2-0 tot 2-2 siert de groep wel.. dat hebben we louter op wilskracht gedaan. Waarbij we trouwens ook niet mogen vergeten dat onze verdediging helemaal vertimmerd werd door zieken en blessures. We spelen met verdedigers die nog niet zo heel veel wedstrijdervaring en ritme hebben en al helemaal geen automatismen. Maar we gaan er zaterdag voor. En vermits we nu eens zondag vrij zijn, zou het mits winst op Gullegem wel eens een heel plezante busrit naar huis kunnen worden (lacht).” (pp)