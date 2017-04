Bornem kruipt recht uit kansloze positie

Bornem is er in geslaagd om tegen Sint-Niklaas op een onwaarschijnlijke manier een 0-2 achterstand op te buigen in een 2-2 gelijkspel. Tien minuten voor tijd leek het nog vroegtijdig uitgeteld.

Het venijn zat echt in de staart voor Sint-Niklaas, dat op rozen zat toen Lo Giudice na acht minuten Panneel kon bedienen en die simpelweg afmaakte: 0-1. Bornem bleek daar weinig door geprikkeld en kon de hele eerste helft geen vuist maken. Eén zeldzame keer kon Weuts Serrou lanceren, maar die besloot een meter over. Ook de bezoekers konden aanvallend weinig inspireren, al was er wel iets meer snelheid en druk te bespeuren bij de Klaasjes. Toen Verspeeten op het uur de 0-2 lukte door een slecht ontzette bal over Deloose te stiften, leek het Bornemse kalf helemaal verdronken. Maar tien minuten voor tijd werd een verdwaalde voorzet van Van Den Eynde door Weuts binnengekopt en dat bracht meteen nog hoogspanning in de match. En toen Quintelier net voor sluitingstijd Weuts foutief stopte, maakte Van den Eynde er vanop de stip nog de onwaarschijnlijke 2-2 van.

Sint-Niklaastrainer Kim Verstraeten vond dat ze 100 procent de overwinning verdienden. Zijn collega bij Bornem noemde het gevleide punt een compensatie voor de vele wedstrijden waarin ze meer verdienden dan ze overhielden.