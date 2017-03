1 miljoen euro voor de restauratie van het fort van Liezele in Puurs

Puurs - Onroerend Erfgoed kende deze week een premie van 1.067.536 euro toe aan het gemeentebestuur van Puurs voor de restauratie van het fort van Liezele: een mooie som voor het best bewaarde fort van de gordel rond Antwerpen.

Het fort van Liezele in Puurs is sinds 1995 beschermd omwille van de historische waarde van het fort. Het fort is het best bewaarde en meest complete van de tweede verdedigingsgordel rond Antwerpen, de ‘Hoofdweerstandstelling’.

Vandaag vind je in het fort een museum dat de bewogen geschiedenis van het fort vertelt. Museumlokalen met authentiek materiaal tonen de bezoeker hoe het leven in het fort eruitzag. Commandoposten, troepenkamers, de infirmerie, geschutsopstellingen en een gepantserde waarnemingspost zijn bewaard gebleven.

Vooraan het fort bevindt zich een conciërgewoning en verschillende lokalen worden verhuurd aan lokale organisaties.

Het 18 ha groot domein ligt in een oase van groen met een rijke fauna en flora, en verschillende wandel- en fietspaden leiden bezoekers naar het fort.

Het fort is recentelijk ook gebruikt als filmlocatie voor ‘De hel van Tanger’ en ‘De smaak van De Keyser’.

Met deze premie krijgt de rechterhelft van het dak een waterdichting en een groendaksysteem. De schouwen en verluchtingskanalen worden gerenoveerd en de gevel en de binnenkoer hersteld. De linkerhelft van het dak is enkele jaren geleden al gerestaureerd. Hiervoor is toen een premie van 100.000 euro toegekend.