Puurse klok staat te blinken op het Dorpshart

Puurs - De eerste Puurse beiaardklok is gearriveerd op het Dorpshart. Het 316 kg zware bronzen juweeltje blijft er staan tot het samen met de 49 andere klokken naar de toren mag, op 8 april.

Ze kennen er wat van in Puurs om de spanning op te bouwen: nadat eerder al de Duvel-klok gearriveerd was om tentoongesteld te worden in het bezoekerscentrum is nu ook de hoofdklok van de eigen beiaardvereniging aangekomen. "Onze eigen klok wordt tot zaterdag 8 april aan alle belangstellenden getoond in een zwaar beveiligde glazen container, midden op het Dorpshart", zegt Hans Verstraete, voorzitter van de beiaardvereniging. "Dan gaat ze vanaf 9.30u met de rest omhoog, richting klokkentoren. Die dag moet alle 50 klokken op hun plaats gehangen worden. Op 20 mei is er dan het allereerste beiaardconcert ooit in Puurs: 300 jaar nadat er voor het eerst sprake was van een klokkenspel maar drie eeuwen lang bleef de toren leeg."

Wie de eer krijgt om de beiaard in te spelen en nadien ook tweewekelijks tijdens de donderdagmarkt een concert te brengen, blijft nog een groot geheim. Ook het allereerste nummer is nog 'staatsgeheim.'

Het project rond de Puurse beiaard - zowat het hoogtepunt van dit feestjaar rond Puurs 725 - startte amper twee jaar geleden. Alle klokken samen is er een bedrag van zo'n 215.000 euro zonder btw mee gemoeid.