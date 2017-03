Toch nog spannende weken na Bornem-verlies

Bornem leed een 2-1 nederlaag op Aalst en zal dan toch tot de laatste speeldag moeten knokken. Bij de Ajuinen hadden ze misschien wel een punt verdiend, maar het zal nu in de rechtstreekse duels met Sint-Niklaas en Gullegem moeten gebeuren.

Na de knappe overwinning tegen Knokke vond Bornem zich niet kansloos bij Aalst, maar halfweg stond een verre van compleet geel-rood toch al 2-0 in het krijt en beseft eenieder dat het moeilijk zou worden. Gaye lukte nog wel de aansluitingstreffer, maar mede door de overwinningen van Westhoek en Gullegem en het gelijkspel van Sint-Niklaas blijft Bornem de hete adem van de achtervolgers in de nek voelen.

Ook aanvoerder Tim Vleminckx, die na een uur veiligheidshalve en vooral preventief naar de kant ging na een venijnige kniestoot in de eerste helft, beseft nu dat het nog spannende weken worden. "Ik vond ons nochtans geen slechte match spelen, ook niet in de eerste helft, maar we keken na 45 minuten wel tegen een 2-0 achterstand aan. Opdracht was dan ook om in de tweede helft de druk een pak hoger te leggen en zo snel mogelijk de aansluitingstreffer te realiseren. Dat lukte ook want we kwamen 2-1 terug, maar een tweede doelpunt zat er niet meer in. Ik vond nochtans dat we zeker een puntje hadden verdiend en dat zou op zich wel een schitterend resultaat zijn geweest op Aalst."