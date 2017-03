Sandra J Paul stelt thriller Moordspel voor

Puurs - De Sint-Amandse thriller- en zogeheten young Adult auteur Sandra J Paul heeft een nieuw boek uit. Vrijdagavond stelt ze Moordspel voor in De Standaard op het Dorpshart in Puurs en dat vanaf 19u.

Moordspel is haar zesde boek waarvan vier in de reeks Ya Eilanden. Het brengt het verhaal van de kluizenaar Dieter Sankens die niets meer te verliezen heeft en een studente ontvoert. Dat leidt tot een moorddadig spel tussen Sankens en wijkagent Ben Wagemans die na de moord op zijn vriendin er niet in geslaagd is zijn leven weer op te pikken. In 2015 was Sandra laureate van de Aspe Awards. Ze stond ook op de long list voor een Flash Fiction voor de, Bath Flash Fiction Awards.