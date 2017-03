Kinderdagverblijf 't Kasteeltje bestaat tien jaar

Puurs - GO! Kinderdagverblijf ’t Kasteeltje in Puurs mocht afgelopen weekend tien kaarsjes uitblazen. Dat deed de crèche samen met de naburige basisschool met een groot kasteelfeest.

Het is tien jaar geleden dat GO! Scholengroep Rivierenland Kinderdagverblijf ’t Kasteeltje in Puurs oprichtte en dat moest gevierd worden. Zo kreeg iedereen een uitnodiging voor het groot kasteelfeest op 11 maart. De aanwezige ridders en prinsessen kregen een chique kasteelreceptie aangeboden, er waren echte riddergevechten en leuke animatie voor groot en klein. Een deel van de school werd zelfs omgevormd tot een kasteel.