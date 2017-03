"Geen reden om al beginnen te doemdenken"

Bornem is er niet in geslaagd om Izegem te verschalken en dat laat zich gevoelen in het klassement. "Maar we verdienden wel een gelijkspel en dat laat het beste verhopen", zei aanvoerder Tim Vleminckx.

"Een echt goede wedstrijd was het niet. Daarvoor lag het veld er veel te slecht bij", aldus Vleminckx. Die lag wel aan de basis van de 0-1 toen zijn vrijschop de perfecte assist voor Kurt Weuts bleek. Net als twee weken geleden ook al trouwens. "Ik trap sinds kort de vrijschoppen en dat lukt inderdaad aardig: er is altijd wel iemand om zijn hoofd er tegen te zetten. Jammer genoeg pakten we op Izegem op tien minuten twee tegengoals die echt te vermijden waren. Twee goals op spelsituaties ook waarvoor we verwittigd waren. Die fouten moeten er echt wel uit want anders kunnen we geen wedstrijden winnen."

Niemand die na de ijzersterke start nog verwacht had dat Bornem in de problemen zou komen, maar intussen is de situatie toch wel ernstig geworden. "Hadden we die bloedvorm nog wat kunnen doortrekken, dan hadden we zeker een zorgeloos seizoen gekend. Intussen is de voorsprong aardig geslonken, maar er zijn nog zeven wedstrijden en we hebben toch nog altijd een kloofje. Ik wil zeker niet beginnen doemdenken. Temse en Izegem zijn toch wel goede ploegen en we hebben ons toch zeker de gelijke getoond. Ik wil dus eigenlijk nog niet naar beneden kijken. Sterker nog: als we zo verder doen, denk ik dat we de kloof nog wat kunnen uitdiepen."

Intussen heeft Bornem zijn tweede echt inkomende transfer beet. Het gaat om Hervé Telen van Racing Mechelen. Telen is een 21-jarige verdedigende middenvelder die een overeenkomst van één jaar tekende.