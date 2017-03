P-Pas wordt universele klantenkaart in Puurs

Puurs - Met een eigen P-Pas of universele klantenkaart wil Puurs de detailhandel ondersteunen.

"Met de lancering van onder andere de P-PAS, een urban app en een nieuwe, overkoepelende website zetten we ons inziens een nieuwe stap voorwaarts in de ondersteuning van ons handelscentrum", zegt Erwin Spiessens, schepen voor lokale economie (CD&V). "De overkoepelende website www.beleefpuurs.be en sociale mediakanalen van Beleef Puurs werden meteen ook opgestart."

Via de Puurse P-Pas (of Joyn-kaart) en de apps kunnen klanten, inwoners en bezoekers in één transactie of scan bij vijftig deelnemende handels- en horecazaken sparen. Ze maken op die manier meteen kans op thematische tombola’s waarbij ze wekelijks 100 euro aan P-bonnen kunnen winnen en ze sparen individuele klantenkaartpunten per handelaar. In een volgende fase kunnen ze die Puurse punten inruilen voor gemeentevoordelen zoals kortingen voor het cultuurcentrum en dergelijke meer. Met de P-pas kunnen ze ook mobiel betalen want het betaalsysteem Payconiq is geïntegreerd in de Joyn-app.

De P-PAS valt in de week van 13 maart in zo’n 40.000 brievenbussen in Puurs en buurgemeenten. Tijdens de jaarlijkse lenteopendeurdagen van de Puurse handelaars nu zaterdag delen hostessen van Joyn de P-PAS ook uit en helpen ze bij de registratie indien nodig.