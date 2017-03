Ook N-VA Puurs wil oude foto's op nutskasten

Puurs - Net als bijvoorbeeld in Bornem heeft ook de Puurse N-VA afdeling een voorstel ingediend om op de nutskasten oude foto's te zetten.

"De interesse voor lokaal erfgoed wordt alsmaar groter", zegt fractieleider Jan Van Camp (N-VA). "Getuige hiervan zijn bijvoorbeeld de historische foto’s die op de Facebook-pagina’s over Puurs en haar deelgemeenten gepost en gedeeld worden. Daarnaast zijn er natuurlijk de verschillende heemkundige kringen, die lokaal erfgoed onder de aandacht proberen te houden. Het is echter niet altijd even eenvoudig hiermee het grote publiek te bereiken en te betrekken. In onze gemeente staan er echter zoals in elke gemeente verschillende nutskasten die grijs, saai en vuil zijn. Met ons voorstel willen we deze kasten bekleden met historische foto’s van onze gemeente. Op deze manier worden deze saaie nutskasten mooier. We kunnen hier zeker de heemkundige kringen in betrekken."

De gemeenteraad besloot om het voorstel te onderzoeken.