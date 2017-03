725 Puursenaars laten karikatuur maken

Puurs - Puurs gaat in het kader van het 725-jarig jubileum 725 karikaturen laten maken van Puursenaars. De burgemeester was voor de Ruisbroekse karikaturist Frank Bervoets alvast model nummer 1.

Puurs viert een heel jaar lang feest en daarbij draait alles rond het magisch getal 725 want zo lang bestaat de Klein-Brabantse gemeente al. Volgende week vindt bijvoorbeeld het eerste record van 725 te vestigen records plaats met een wereldrecordpoging dabben. En vanaf vandaag kunnen Puursenaars via de webshop een karikatuur van zichzelf bestellen; een van de 725 tekeningen die dan later dit jaar allemaal samen één grote tentoonstelling van knappe koppen moet worden. Tekenaar van dienst is Frank Bervoets. De gekende karikaturist, die ooit Prins Filip mocht tekenen tijdens de Wereldexpo in Hannover 2000, woont al acht jaar in Ruisbroek en stapte zelf met het idee naar het gemeentebestuur.

Puursenaars die zich kandidaat willen stellen, kunnen via de webshop van de gemeente een afspraak maken. Ze betalen zelf 20 euro maar het gemeentebestuur legt een deeltje bij want elke tekening wordt netjes ingekaderd. Puurs gaat ook de boer op met de karikaturist en een eigen caravan. De eerste halte wordt het Aspergefestival op 30 april. De volgende sessies gaan door op 725-evenementen: Applaus, de Zomer van Puurs, Pukema en dergelijke. Pukema zal ook de laatste tekenbeurt zijn, waarna ze allemaal worden tentoongesteld. Pas nadien kunnen de Puursenaars hun eigen portret mee naar huis nemen. Kandidaten mogen zich nu al inschrijven.