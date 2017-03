Bornem heeft al dertien kernspelers

Ofschoon het voor Bornem nog spannende weken dreigen te worden na de -2 nederlaag tegen Temse, heeft de ploeg wel al dertien spelers voor volgend seizoen vastgelegd. De enige nieuwkomer is Koen Stabel die van Mariekerke overkomt.

Man in de kijker was zondag doelman Stefan Deloose die met zijn huidige club tegen zijn nieuwe ploeg speelde. Hij deed dat zoals altijd superprofessioneel. In de slotminuten rukte hij zelfs nog mee op en had hij nog de gelijkmaker aan de voet. Dé vraag was of Deloose zondagavond niet met een dubbel gevoel naar huis ging: Temse was dan wel gered, Bornem nog niet. "Absoluut niet. Ik ben er zeker van dat het met Bornem dit seizoen wel in orde zal komen en we ons snel zullen veilig stellen. We hebben de jongste tien weken of zo wel minder punten gekregen dan we verdienden, terwijl het in het begin van het seizoen bijna vanzelf ging. Als ik ons heel seizoen bekijk dan verdienen we echt niet dat we nog in de problemen zouden komen."

Intussen raakte bekend dat Bornemmenaar Koen Stabel (28) de eerste nieuwkomer wordt bij geel-rood. Hij maakte de overstap van Mariekerke en keert na drie seizoenen terug naar Breeven. Dat brengt het aantal kernspelers voor volgend seizoen nu al op dertien.