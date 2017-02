Nieuwe Dorpstuin is klaar voor de lente

Puurs - De nieuwe Dorpstuin hartje Puurs, aansluitend aan het Dorpshart, krijgt stilaan meer en meer vorm. "Een schitterende creatie van onze eigen diensten", geeft schepen voor groenbeheer Yvo Van Damme (CD&V) mee.

Puurs lanceerde in 2015 het project 'De tuinen van Puurs' waarin deze nieuwe Dorpstuin ook past. Dat masterplan heeft vier projectgebieden: de Hondsmarkt, de cultuursite de Kollebloem en het Kloosterhof, het binnengebied Hooiveld en de site achter de kerk. Dit alles met veel oog voor groen, aangename openbare ruimte, bereikbaarheid van het centrum en woongelegenheid. "Het is een kans om het versteende centrum aan te vullen met heel wat publieke groene tuinen die verbonden worden door de oorspronkelijke kerkwegels in het dorp", zei burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) bij de voorstelling van de tuinen.

"De eerste realisatie is de Dorpstuin die van het Dorpshart uitstrekt tot aan de Eeuwfeeststraat. We zijn terecht fier dat onze technische dienst en groendienst dit project in eigen beheer hebben uitgevoerd. Wie er dezer dagen langs loopt, zal al aangenaam verrast zijn en dan moet de tuin straks nog in volle bloei komen te staan."