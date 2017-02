"Geen sprake van een leegloop bij Bornem"

Met vier op zes lijkt Bornem zich sportief wat te herstellen, maar nu bekend werd dat ook topdoelman Stefan Deloose naar Temse vertrekt, zijn er andere zorgen. Komt er een leegloop bij Bornem? Het bestuur ontkent.

Nu trainer Bart Selleslags naar het nieuwe Temse trekt en mogelijk ook T2 Bart Leemans zit de schrik er bij de Bornemmenaars in dat de voormalige T1 heel wat kwaliteit gaat meenemen. Ook doelman Stefan Deloose, een van de besten uit de reeks, kiest immers die weg.

"Maar dat zal zowat de voorlaatste zijn die weg gaat", zegt interim voorzitter Benny De Boeck. "Er is nog één speler die twijfelt, maar met alle anderen zijn we in gesprek over de toekomst. En die gesprekken verlopen bijzonder positief. We hebben de indruk dat er toch velen voor het Bornem van volgend seizoen gaan kiezen. We maken ons dus eigenlijk niet veel zorgen over een mogelijke leegloop: die komt er volgens ons niet."

Het vertrek van Deloose opvangen wil de club doen door tweede doelman Ruben Coppens voluit zijn kans te geven. Die kreeg begin vorig seizoen al eens een mooie inloopperiode toen Deloose wekenlang out was en hij deed dat inderdaad schitterend. Dit seizoen kreeg hij echter nog geen kans in de eerste ploeg. Of mag hij op 5 maart tegen Temse onder de lat want dat lijkt toch wat een wedstrijd in een wedstrijd te worden? "We denken allemaal dat Stefan Deloose zelfs tegen zijn toekomstige ploeg zich bijzonder professioneel zal opstellen. Zo kennen we hem ook. We begrijpen trouwens dat hij van deze opportuniteit gebruik maakt. We hadden meerdere mooie seizoenen met hem en wensen hem oprecht alle succes bij Temse toe."