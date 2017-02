Puurse boetieks vernieuwen en houden opendeur

Puurs - De bekende boetieks Julien Mannenmode en Le Duc kinderkleding hebben na grondige renovatie en breekwerken en een verhuis in dezelfde straat hun nieuwe winkels klaar. Dit weekend houden ze twee dagen opendeur.

Na maanden van kap- en breekwerk was het vrijdag zover: de nieuwe Julien mannenmode ging dan open. Je vindt het nieuwe pand in de Stationsstraat 14 (enkele huizen verder dan vroeger). Sarah Van Hoeymissen en haar collega Annelies Vanbossel zijn er terecht fier op. “De laatste weken waren echt loodzwaar.” zegt Van Hoeymissen. "Er was de uitverkoop in het oude pand en tegelijkertijd de opknapwerken van de huidige locatie. Enkel met de hulp van vrienden en familie is alles op tijd klaar geraakt voor het feestelijke openingsweekend."

In dezelfde straat heeft Le Duc kinderkleding een nieuwe zaak geopend en dat aan de Stationsstraat 20. Enkele jaren geleden verhuisde Ann De Hertogh al van de Hoogstraat naar de Stationsstraat, en nu blijft ze dus in dezelfde straat, maar verhuist ze gewoon naar de overkant. Daar werd de vroegere 'Julien' omgetoverd tot een eigentijdse en gezellige kledingzaak voor jongens en meisjes tot 16 jaar.

Het feestelijk openingsweekend gaat nog door tot zondagavond. Beide zaken trakteren hun klanten op een welkomstdrankje en kortingen.