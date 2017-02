Bornem geraakt om tegen tien niet aan zege

Bornem is er ook tegen eindrondekandidaat Winkel Sport niet in geslaagd te winnen. De bezoekers vielen halfweg nochtans met tien na het uitsluiten van Vanfleteren. Het blijft nu al sinds 27 november zonder een overwinning.

Bornem tekende wel voor de eerste drie kansen van de wedstrijd: eerst kopte Weuts een vrijschop van Hermans over, nadien had Van den Eynde van dichtbij een reuzenkans en Gaye kopte ook net naast. Winkel antwoordde met een knappe aanval en een schot van Vandendriessche dat door Deloose gepareerd werd maar kreeg nadien toch de 0-1 via een strafschop wegens handspel: Vanaudenaerde twijfelde niet. Vlak voor rust had Bornem ook al met een penalty wegens handspel de kans op de 1-1. Vanfleteren kreeg daarbij een tweede hele kaart. Weuts knalde echter op de paal.

Na de rust viel er nog maar weinig te beleven. Bornem probeerde nog een kwartier de bakens te verzetten, maar slaagde er tegen tien man niet in om nog kansen te creëren. Winkel kon daarom rustig domineren, zeker toen Khiter een mooie counteraanval afrondde met de 0-2.

Met winst van Temse en Halle wordt er onderaan het klassement weer wat afgeknabbeld van de voorsprong van Bornem. De tweede plaats is ver weg, de sterke thuisreputatie eigenlijk ook wel. "We teren nu nog altijd op die eerste sterke periode", zei Kurt Weuts die gevierd werd voor zijn 100ste wedstrijd. "Zonder die periode hadden we nu zwaar in de problemen gezeten. Nu is dat nog niet het geval. We hebben ons lot zeker nog in eigen handen, maar we snakken echt wel naar die overwinning. Het is de jongste weken ook al een paar keer van net niet geweest. Het moet al van november geleden zijn dat we nog een paar weken na elkaar punten pakten. We gaan het in elk geval volgende week op Westhoek opnieuw proberen. Het is allemaal nog niet dramatisch, maar het mag wel gaan keren."