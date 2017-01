Duvelblues wordt gratis voor -26-jarigen

Puurs - Duvelblues pakt op zaterdag 27 mei uit met enkele absolute internationale muzikale kleppers van formaat. Het festival verrast daarenboven met een actie voor vroegboekers én met een opmerkelijke primeur: -26 jarigen mogen gratis binnen.

Duvelblues, dat tegenwoordig in het JOC Wijland zit, heeft de voorbij vijftien jaar een bijzonder sterke reputatie in binnen- en buitenland opgebouwd en dus wil de organisatie snelle beslissers belonen. voordeel. "Wie voor 5 februari een ticket boekt, geniet van 28% vermindering op de inkomprijs aan de kassa", zegt stichter Gust Meeus. "Daarenboven trekt Duvelblues dit jaar resoluut de kaart van de jongeren. Festivalgangers onder de 26 mogen immers gratis binnen. We denken dat dat een slimme zet is want bluesmuziek vindt alsmaar meer zijn weg naar een jonger publiek, getuige ook recente hits van Nathaniel Rateliff en Rag’n’Bone Man. Door het voor hen gratis te maken, nodigen we de jongeren uit om blues ook live te (her-)ontdekken."

Aan de programmatie zal het niet liggen. De organisatie loste met Walter ‘Wolfman’ Washington en Davina & the Vagabonds al twee straffe namen. De eerste, een icoon uit de blues, staat garant voor een zweterig dansfeestje in New Orleans-stijl. Davina van haar kant komt voor de tweede keer naar Puurs. "Over haar eerste doortocht, vijf jaar geleden, wordt nu nog gesproken. We kondigen tegelijk ook Rick Estrin & The Nightcats aan: een stijlvolle bluesgigant die de grote tent met zijn harmonica omver zal blazen."