"Altijd een zwak gehad voor sociale economie"

Puurs - Kalfortenaar Wim Servaes, in het begin van de legislatuur nog voorzitter van de Puurse gemeenteraad, stapt uit de politiek. Hij keert met zijn eigen bedrijf Maniflex terug naar zijn grote liefde: de sociale economie.

Servaes was jarenlang een trouwe partijsoldaat voor CD&V. Hij werd er voorzitter van de lokale huisvestingsmaatschappij door en schopte het zelfs tot voorzitter van de gemeenteraad. Maar hij bleef op zoek naar meer. "Vele mensen vragen me nog altijd waarom ben ik plots uit de politiek ben gestapt: in eerste instantie omdat ik het te druk op het werk had, waarna ik eigenlijk toch in een depressie ben terecht gekomen. Het probleem van zoveel mensen in onze huidige maatschappij zeker?", zegt Servaes heel eerlijk. "Maar beroepshalve ben ik wel altijd bezig geweest met sociale economie. "In 1994 startte ik als monitor in de toenmalige beschutte werkplaats B.W. Klein-Brabant, tegenwoordig beter bekend als Flexpack. Ik nam er na een tijd de commerciële fakkel over. Daarna ging ik aan de slag bij productiebedrijf Ursus in Eeklo. Ik zogde ervoor dat vijf personen die moeilijkere toegang hadden tot de arbeidsmarkt konden werken in onze productieafdeling. Bij Depannage 2000, een dochteronderneming van VAB, werkte ik ook al nauw samen met een maatwerkbedrijf. Dat bedrijf herstelde autozetels en maakten gefreesde onderdelen."

Vanuit al die ervaringen zag Servaes een ideale combinatie voor zijn nieuwe uitdaging. "Ik heb altijd al een zwak gehad voor sociale economie. Dit is immers de link tussen het bedrijfsleven en het sociale. Ik heb trouwens na mijn humaniora in een klooster gewoond en eigenlijk heb ik veel van de salesianengemeenschap (Don Bosco) geleerd. Als ik de optelsom van mijn leven maak, kom ik Maniflex terecht; mijn eigen maatwerkbedrijfje."

Lees het hele verhaal donderdag in Gazet van Antwerpen - editie Mechelen.

http://www.maniflex.be