Bornem verliest en tekent 4 op 24 op

Geen winst voor Bornem bij Torhout zaterdagavond en dus blijft de Breevenploeg op een 4 op 24 steken. "De eerste helft was nochtans zeer degelijk. Halfweg had het er een stuk beter kunnen uitzien", zegt aanvaller Kurt Weuts.

Bornem domineerde de eerste helft, maar kreeg vlak voor rust toch de 1-0 tegen langs Torhouts meest bedrijvige spits Mputu. Na de rust drongen de West-Vlamingen veel meer aan en dat resulteerde al snel in de 2-0 langs Hollevoet.

"Ik vond dat we bijzonder goed aan de wedstrijd zijn begonnen. Nadat we de jongste weken telkens heel snel 1-0 of 2-0 achter kwamen, was dat ook nodig. Er ging bovendien veel dreiging uit van ons. Pas na een half uur kon Torhout het evenwicht wat herstellen waarna ze vlak voor rust zelfs 1-0 scoorden: totaal tegen de gang van het spel in want ze waren tot dan nog niet gevaarlijk geweest."Weuts en zijn makkers waren er stellig van overtuigd dat ze de tweede helft die positieve lijn konden doortrekken, maar dat gebeurde niet. "Ik begrijp eigenlijk niet waarom het in de tweede helft weer een pak moeilijker ging. Ik vond het een wedstrijd met twee gezichten en toen we 2-0 achter kwamen, wisten we allemaal dat het heel moeilijk zou worden. Op basis van die tweede helft vond ik de overwinning van Torhout eigenlijk wel terecht."