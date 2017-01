K.I.P. Kunst in Puurs opent derde route

Puurs - Puurs opende vrijdagderde deel van de kunstroute K.I.P. of Kunst in Puurs. Met elf nieuwe kunstwerken bestaat de route nu al uit 27 locaties waarmee het centrum van Puurs stilaan een openlucht museum wordt.

K.I.P. heeft niets met kippen te maken maar alles met kunst met een knipoog in het centrum. In 2015 en begin 2016 werden op 19 openbare plaatsen kunst opgesteld. Daar komen nu dus nog eens een deel kunstwerken bij. "We brengen met K.I.P. kunst met een knipoog en dat gewoon op straat", zegt Steven Defoor, directeur van het cultuurcentrum dat dit jaar ook nog eens aan grootse verbouwingen en nieuwbouw begint.

"Wat de kunstenaars brengen is kunst in relatie met de straat en het dorp, zonder context of net met een verfijnde dialoog. Het is meest laagdrempelige manier om mensen in aanraking met kunst te brengen." De Puursenaars reageerden van meet af aan enthousiast. Een oude beenhouwerij op de Botermarkt kreeg een muurschildering waar biggetjes met ‘Opening soon’ hun eigen zaak aankondigden (een werk van Tim Bruggeman en Mike Jonker). Verkeersborden met een parapluutje op hielden de inwoners bezig over de verborgen boodschap (van de hand van Wouter Feyaerts).

Het was van meet af aan de bedoeling om de route te blijven uitbreiden. Het derde luik brengt dus nog meer van al dat fraais. Dat gaat van Speelbeest van Cathy Bertel, dat aan de Winterbar opgesteld staat, tot animatiefilms en videoprojecties. Sommige kunstwerken zijn wel enkel op de kunstroute te bekijken, zoals dat van Nicolas Baeyens die nu al met drie werken aanwezig is. De docent Beeldhouwen aan de Koninklijke Academie voor Schone kunsten Antwerpen pakt nu uit met ‘Erst kommt das Fressen, dann komt die Moral.’ Ook de videovisual van Lion Beach is eenmalig open. In de Stationsstraat loop je de Sterrenkijkers van Natasje Lefevre tegen het lijf, op het Kerkplein brengt ze bevreemdende personages met Le Vide. "Kenmerk van beide werken zijn de holle gezichten, waardoor het hooggebakken beeld als het ware het omhulsel van de leegte wordt", zegt de Vilvoordse keramiste.