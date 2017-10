Rupel Boom komt alleen aan kop

Rupel Boom haalde het vanmiddag van Westhoek en komt alleen aan kop. Met nog twee speeldagen te gaan nemen de Steenbakkers ook een optie op de eerste periode.

Adesanya kon al vroeg scoren na nuttig stoorwerk van Laureys. Diezelfde Laureys viseerde even later na een knappe solo de paal. Adesanya mikte een goeie kans op Dumesnil en werd op het halfuur neergeduwd in de zestien maar de ref floot niet. Aan de overzijde was Kouemaha er als de kippen bij om een snedige counter af te ronden. In een aangename tweede periode werd een haakfout op Adesanya nu wel bestraft en zorgde Mertens vanop de stip voor 2-1. Verkindere pakte zijn tweede gele kaart en Westhoek diende de laatste twintig minuten met tien te spelen. Hugelier zag vier minuten voor tijd een kopbal tegen de dwarsbalk gaan. Mertens stelde in de extra tijd de zege veilig.

Doelpunten: 7' Adesanya (1-0), 35' Kouemaha (1-1), 64' en 93' Mertens (2-1) en (3-1).

Rupel Boom: Snyders, Van Den Driessche, De Paepe, Lodders(46' Nkomb), Kerstenne, Spaenhoven, Mertens, Put(75' Cobos), Meseure, Laureys, Adesanya(87' Van Hoof).

Westhoek: Dumesnil, Embrechts, Hugelier, Ternier, Delanoye, Succaet(75' Sahuké), Misiatu, Kouemaha, De Loof, Verkindere, Yohann Loisel(75' Gregory Loisel).

Gele kaarten: Mertens, Misiatu, Verkindere(2).

Rode kaart: Verkindere. (PNI)