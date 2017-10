Rupel Boom wint topper tegen Temse

Rupel Boom heeft vanmiddag de derby tegen Temse gewonnen. Het was voor de Oost-Vlamingen de eerste nederlaag van het seizoen.

Rupel Boom begon sterk aan de partij. Laureys stelde Deloose twee keer op de proef en ook bij een vrijschop van Meseure diende de keeper van Temse alert te zijn. Aan de overzijde veegde Adesanya na hoekschop een schot van Martin van de lijn. De tweede periode was zeer onderhoudend met al snel pogingen van Laureys(naast), Martin(op Snyders) en een vrijschop van Kabir op de lat. De snelle Spaenhoven werd neergehaald en Mertens zette de strafschop om. Martin trapte vanop vijf meter over en Laureys zag een pegel door Deloose uit doel geweerd worden. Kabir en Trompet kwamen nog dicht bij de 1-1 maar uiteindelijk had invaller Van Hoof het laatste woord. Hij maakte er op de counter 2-0 van.

Doelpunt: 66' Mertens (1-0), 90' Van Hoof (2-0).

Rupel Boom: Snyders, Van Den Driessche, Lodders, De Paepe, Kerstenne, Spaenhoven, Mertens(77' Nkomb), Meseure, Put, Laureys(89' Van Hoof), Adesanya(90' Janssens).

Temse: Deloose, Spies, Van Hoevelen, Christiaens(77' Trompet), Vermeire(77' Kudimbana), Kil, Martin, Virgone(83' D'Haene), Van Kerckhoven, Kabir, Glouftsis.

Gele kaarten: Kil, Christiaens, Lodders. (PNI)