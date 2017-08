Rupel Boom mag zich opmaken voor eersteklasser

Rupel Boom is zaterdag in zijn opzet geslaagd en wipte Wervik uit de beker. De Steenbakkers gaan morgen in de trommel met de eersteklassers.

Rupel Boom nam een droomstart en stond binnen het kwartier 0-2 voor dankzij twee doelpunten van Yannick Put. De bezoekers bleven ook daarna het spel domineren maar doelman Descamps hield Wervik overeind. Met de rust in zicht kreeg de thuisploeg een strafschop maar Snyders bracht redding. Meteen na rust ook een elfmeter voor Rupel Boom. Jeroen Mertens kreeg de bal niet voorbij Descamps. Op het uur kreeg Rupel Boom weer een strafschop en deze keer faalde Mertens niet. Toch kregen de Steenbakkers het nog warm wanneer Wervik twee keer scoorde in drie minuten tijd. Van Den Driessche werd van het veld gestuurd met een tweede gele kaart maar de tien overgebleven Bomenaars hielden stand.

Doelpunten: 6' en 14' Put (0-1) en (0-2), 60' Mertens (0-3), 64' Vermeersch (1-3), 66' Vandeputte (2-3).

Rupel Boom: Snyders, Van Den Driessche, De Paepe, Kerstenne, Van Hoof, Mertens, Hens(93' Goovaerts), Meseure, Put(90' Doncos), Laureys en Adesanya.

Gele kaarten: Van Den Driessche(2), Meseure, Goovaerts.