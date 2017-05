Jordan Kerstenne naar Rupel Boom

Rupel Boom heeft een tweede aanwinst beet. Nadat eerder Jamie Mesure van Oosterzonen al tekende, komt nu ook Jordan Kerstenne de Steenbakkers versterken.

Hij speelde dit seizoen bij reeksgenoot Spouwen Mopertingen. Kerstenne, net twintig geworden, scoorde als centrale verdediger zes keer, waaronder twee maal met het hoofd op Rupel Boom. In de jeugd speelde hij bij Standard, Genk en Seraing. En er was nog meer goed nieuws voor Rupel Boom want KV Mechelen liet al weten dat Miguel Cobos een jaar langer wordt uitgeleend. De centrale middenvelder was samen met Jeroen Van Den Driessche dé revelatie van het seizoen. (PNI)