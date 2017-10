Nick Stevens nieuw gemeenteraadslid in Kasterlee

Kasterlee - Nick Stevens heeft dinsdagavond de eed afgelegd als nieuw raadslid in de gemeenteraad van Kasterlee. Hij zetelt voor meerderheidspartij CD&V.

Nick Stevens (43) uit Lichtaart neemt in de gemeenteraad van Kasterlee het zitje in van Griet Noyens, die op 28 september overleed. Rob Guns, voorzitter van de gemeenteraad, legde vooor aanvang van de raad een lovende verklaring af over de verdiensten van de overleden schepen Griet Noyens.

Nick Stevens is sterk geëngageerd bij verenigingen als de landelijke gilden in Kasterlee en Lichtaart én KWB Lichtaart. Sinds 2013 zetelt hij voor CD&V in de OCMW-raad, sinds verleden jaar ook in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. "Als gemeenteraadslid wil ik mijn aandacht toespitsen op het sociale beleid, land- en bosbouw en het verenigingsleven", geeft Nick te kennen.