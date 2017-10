Veel belangstelling voor narcisbollen

Kasterlee - Burgers uit Tielen, Lichtaart en Kasterlee konden zaterdagochtend gratis narcisbollen afhalen in Kasterlee. Er kwam heel wat volk opdagen.

Het gemeentebestuur van Kasterlee heeft duizend zakjes met telkens zeven narcisbollen ter beschikking gesteld van de bevolking. Iedereen mag per gezin één zakje met zeven bollen gratis afhalen in het kantoor voor Toerisme, Markt 42 in Kasterlee.

De actie 'Kasterlee bloeit' wil in het voorjaar van 2018 zoveel mogelijk narcissen of 'paasbloemen' in de voortuintjes zien van mensen in Lichtaart, Kasterlee en Tielen.

De idee voor gratis bloembollen kwam van Paul Dekker, lid van de toerismeraad. Paul kwam zaterdagmorgen uiteraard ook een kijkje nemen in het kantoor voor toerisme.

Er zijn al heel wat van de duizend zakjes met narcisbollen weg, maar ook de komende dagen kun je wellicht nog terecht in het toerismekantoor. Meer info: toerisme@kasterlee.be