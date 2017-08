Nostalgie in Lichtaart en Kasterlee

Kasterlee - Met de Volkoremet in Lichtaart en de terugblik op de eerstesteenlegging van de Jeka aan Duineneind in Kasterlee krijgen we vandaag twee momenten van nostalgie voorgeschoteld.

Om 11 uur vandaag opent in het centrum van Lichtaart de jaarlijkse 'Volkoremet'. Daarin kun je een stukje in de tijd terugkeren, met oude landmachines en ander alaam, demonstraties van oude ambachten, maar ook heel moderne animatie, hapjes en drankjes.... Zeker niet te missen.

Jeugdclub Jeka viert deze zondagnamiddag dan weer de twintigste verjaardag van de eerstesteenlegging van het gebouw aan Duineneind. Voorheen was de Kastelse jeugdclub gevestigd in de oude pastorie aan de Pastorijstraat en in de oude jongensschool aan Binnenpad. Die twintigste verjaardag wordt gevierd met enkele optredens op een buitenpodium en dj-muziek in de Jeka zelf.