Senne Willems Vlaams wielerkampioen

Senne Willems en trainer Tom De Kort zijn in hun nopjes met de Vlaamse kampioenentrui. Foto: if

Kasterlee - Senne Willems uit Kasterlee kroonde zich op de nationale feestdag tot Vlaams kampioen wielrennen op de weg. Hij was in Leopoldsburg bij de aspiranten de snelste in de spurt.

Het was voor de veertienjarige aspirant van de Kastelse Durvers al de vijfde overwinning van het seizoen. "Het was nochtans geen gemakkelijke wedstrijd", vertelt Senne. "Ik had meteen het gevoel dat mijn achterwiel geviseerd werd. Dat maakte het wel moeilijk koersen. Daarom spaarde ik mijn krachten voor de eindsprint. Hierin zat ik eigenlijk wat ingesloten, maar ik kon gelukkig nog net op tijd op kop komen. Veel overschot had ik niet maar dat hoefde ook niet. De overwinning en de titel zijn het belangrijkst".

Nu mag Senne Willems met de trui van Vlaams kampioen rondrijden. "Helaas zal hij maar één wedstrijd in die trui koersen", zegt vader Mario. "Volgende week nog en dan gaat hij een week op kamp. Dat wilde hij al zo lang maar het koersen kwam altijd op de eerste plaats. Deze zomer komt het er dan eindelijk toch van. Daarna gaat de focus naar het veldrijden, voor Senne nog altijd het hooddoel". Senne wordt getraind door dorpsgenoot en ex-veldrijder Tom De Kort. Die heeft volgens Mario ook zijn aandeel in de Vlaamse titel van Senne: "Tom begeleidt hem niet alleen met trainingsschema's, hij is ook vaak ter plaatse met tips rond o.a. positionering. Senne steekt daar erg veel van op en plukt daar nu de vruchten van".