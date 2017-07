Nog enkele dagen kans op de Wisselster

Wie enig talent als zanger(es), danser(es) of wat dan ook wil tonen, is welkom op de Wisselster in Kasterlee. Foto: Paul Keyenberg

Kasterlee - Wie niet ouder is dan veertien jaar en graag deelneemt aan de 'Wisselster'-talentenjacht in Kasterlee, heeft nog enkele dagen om zich in te schrijven. Dat kan tot 24 juli via www.wisselfeesten.be

Wie veertien is of jonger en graag zijn/haar talent als moppentapper, acteur/actrice, zanger(es), danser(es) of wat dan ook toont, kan zich nog tot 24 juli inschrijven voor de Wisselster. Dat is de talentenjacht op zaterdagnamiddag 29 juli aan 'de Wissel', Geelsebaan in Kasterlee.

De jury voor de Wisselster is niet van de minste: onder andere Axana Ceulemans, bekend van Def Dames Dope en van K3-choreografieën, én Rob Teeuwen (Billie van FC De Kampioenen) maken deel uit van de strenge maar rechtvaardige jury die de acts becommentariëren en de Wisselster kiezen.

De deelnemers aan deze talentenjacht weten zich verzekerd van heel wat mooie prijzen, ook al worden ze niet tot 'Wissselster' 2017 verkozen. Alle info vind je op www.wisselfeesten.be