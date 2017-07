Pompoenengenootschap vierde vijftiende verjaardag

De leden van het pompoenengenootschap in het heemerf van Kasterlee. Foto: Paul Keyenberg

Kasterlee - Het pompoenengenootschap van Kasterlee vierde de vijftiende verjaardag van het genootschap met een familiedag.

Het pompoenengenootschap gaat al vijftien jaar door het leven met de levenswijsheid "Het zaad van ne maat kan geen kwaad". De Kastelse pompoenenkwekers proberen elk jaar een zo zwaar mogelijke pompoen aan te bieden op nationale en internationale kampioenschappen. Ze wisselen daarbij pompoenenzaden uit om de zwaarste te kunnen kweken.

De viering van de vijftiende verjaardag startte in het heemerf in Kasterlee, waar voorzitter Paul Boonen een overzicht gaf van de prestaties in de afgelopen 15 jaar. Daarin legde het genootschap heel veel internationale contacten. Op die weg wil het pompoenengenootschap zeker verder gaan.

Meer dan vijftien jaar geleden waren de Kastelse pompoenenkwekers nog blij met een vrucht van 46 kilo, nu gaan ze voor pompoenen van meer dan 800 kilo. Het pompoenengenootschap hoopt ooit op de eigen pompoenendag in Kasterlee een wereldrecordhouder te mogen verwelkomen.

Op de familiedag bezochten de leden van het genootschap met een 'treintje' geitenboerderij Polle en de Ark van Noë in Lichtaart. De dag werd besloten met een feestje in het heemerf.