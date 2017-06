Eerste fietsers van Pompoenclassic zijn al op pad

Kasterlee - De wielertoeristen van Kasterlee pakken vandaag zondag uit met de zevende editie van hun 'Pompoenclassic'. De eerste wielertoeristen zijn vanochtend al gestart. Alle fietsers zijn nog welkom om tot een stukje in de namiddag aan één van de keuze-afstanden te beginnen.

De eerste deelnemers stonden deze morgen al voor 8 uur aan de inschrijvingstafel in de voetbalkantine van KSK Kasterlee, aan Duineneind in Kasterlee. Daar werden ze met de glimlach ontvangen en kregen ze de keuze om meestal een parcours over 75 of 100 kilometer te fietsen. Over deze afstanden kun je nog starten tot 13.30 uur.

Wie voor de iets kortere afstanden kiest -30 of 55 kilometer- kan zich nog inschrijven en starten tot 14.30 uur. Bij aankomst krijgt iedereen een gratis pannenkoek...

Meer info vind je op www.wielertoeristenkasterlee.be