Inspiratiedag bewegingsvrijheid op de Hoge Rielen

Bij de recente realisaties in het jeugdcentrum hoort ook een nieuwe picknickplaats. Foto: if

Kasterlee - Jeugdcentrum de Hoge Rielen in Lichtaart investeert in nieuwe realisaties voor de publieke buitenruimte. Volgende dinsdag 20 juni kunnen liefhebbers tijdens een 'Inspiratiedag bewegingsvrijheid' met deze realisaties komen kennismaken. Daarvoor kun je je best inschrijven via www.dehogerielen.be/inspiratiedag.

Jeugdcentrum de Hoge Rielen, aan de Molenstraat in Lichtaart (Kasterlee), stelt zijn toekomstvisie op mobiliteit en bewegingsvrijheid voor. De verantwoordeijken willen met geïnteresseerde scholen en particulieren hun ervaringen delen rond mobiliteit, publieke ruimte, jeugd, alternatieve verplaatsing, 'wayfinding' en groene ruimte.

Sven Gatz, Vlaaams minister van o.a. cultuur, media en jeugd, komt de nieuwe realisaties volgende dinsdag officieel voorstellen: een buitentheater, de verbinding van de noordwestelijke zone en een picknickplaats.

In het nieuwe mobiliteitsplan wordt het jeugdcentrum tevens volledig autovrij.

Wie wil deelnemen aan de 'inspiratiedag bewegingsvrijheid' vindt alle info en mogelijkheid zich in te schrijven op www.dehogerielen.be/inspiratiedag