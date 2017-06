Griet won een duo-parachutesprong bij de vrienden van de para's

Afscheid van derde Blue Lady: "Moeke, hier staan we dan, helemaal verloren"

Regio In de Sint-Martinuskerk in Retie vond woensdagochtend de uitvaart plaats van Paula Heymans (75). Zij is het derde slachtoffer van het ongeval in Kasterlee met de fietsgroep Blue Lady's uit Retie. Lees verder