Kemp'ner Festival met gastsolist Ludo Mariën

Ludo Mariën kwam deze week nog samen met de Kemp'ner Musikanten repeteren in Tielen. Foto: Paul Keyenberg

Kasterlee - Blaaskapel de Kemp'ner Musikanten nodigt de muziekliefhebbers uit op het Kemp'ner Festival op zondag 21 mei in het ontmoetingscentrum, Kasteeldreef 34 in Tielen.

Het Kemp'ner Festival start om 13.30 uur en duur tot 18 uur. De Kemp'ner Musikanten hebben een gastsolist met een sterke reputatie uitgenodigd: accordeonist Ludo Mariën.

Mariën is hoofddocent accordeon aan het koninklijk Vlaams muziekconservatorium in Antwerpen. Hij kwam deze week nog samen met de Kemp'ner Musikanten repeteren in Tielen.

Zondagnamiddag brengen de Kemp'ner Musikanten een heel gevarieerd programma, uiteraard nog versterkt door de inbreng van Ludo Mariën. De liefhebbers kunnen genieten van uiteenlopende nummers, van de klassieke Tirolermuziek tot pareltjes van Astor Piazzolla.